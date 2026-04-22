B-R サーティワン アイスクリームは、2026年4月1日から5月7日までの間、40周年を迎えた「スーパーマリオブラザーズ」シリーズを発売する任天堂のNintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを開催している。4月25日から、キャンペーンの追加商品として、『スーパーマリオギャラクシー』の世界をイメージした新作アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット4」を発