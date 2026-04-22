【ブルーアーカイブ カンナ】 4月23日 予約開始 WINGは、フィギュア「カンナ」を4月23日に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」よりヴァルキューレ警察学校公安局の局長「カンナ」を1/7スケールフィギュア化したもの。「狂犬」というあだ名で畏れられる彼女の、厳格で凛とした佇まいが再