今日22日(水)と明日23日(木)の夜は、西の空で月と木星が近づき、低い空には金星も輝きます。両日ともに、北の地域ほど広く晴れるでしょう。東日本や西日本でも、場所によっては雲の間から観察するチャンスがありそうです。22日と23日の夜日の入り後西の高い空に注目この時期の木星は、日の入り後の西の高い空で明るく輝いています。今日22日の夜と、明日23日の夜は、ともに、木星と月が西の空で接近します。夜のはじめ頃であれ