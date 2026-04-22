「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が21日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。一目惚れについて語った。MCの「霜降り明星」粗品から「一目惚れってしたことありますか？」と質問が。あのちゃんは「あんまないです。気持ちが」と答えた。「でも、この人絶対ボクのこと好きになるなみたいな…それはわかる」と言い「絶対好きになってくるし」と説明。「結構女の子いると思う、当