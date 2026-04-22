アメリカのトランプ大統領は21日、大手航空会社ユナイテッド航空とアメリカン航空の合併の可能性について、「好ましくない」と述べました。トランプ大統領は21日、CNBCのインタビューで、ユナイテッド航空とアメリカン航空の合併について問われ、「合併自体は構わない」と述べました。一方で、両社の経営状況について「順調だ」と指摘し、「合併するのは好ましくない」として、合併に否定的な考えを示しました。ロイター通信は13日