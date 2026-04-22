◇MLB ジャイアンツ 3-1 ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)ドジャースがジャイアンツとの3連戦初戦に臨むものの、相手投手陣に苦戦し、わずか3安打で押し出しによる1得点のみに終わり、1-3と接戦を落としました。ここまで好投を続けてきた山本由伸投手でしたが、この日は初回に落とし穴がありました。先頭打者に内野安打とエラーで無死2塁とすると、さらに四球が絡みいきなり無死満塁のピンチを背負います。続けて相手4