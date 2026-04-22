広西海事局によると、世界最大の単体容量を持つ浮体式洋上風力発電プラットフォーム「三峡領航号」が20日、「海巡1005」船の護衛の下、広西チワン族自治区北海市の鉄山港8号埠頭から一体化した曳航によって出港し、広東省陽江市の青洲洋上風力発電所へ向かった。中国新聞社が伝えた。「三峡領航号」の単体容量は16メガワット（MW）に達し、基礎プラットフォームの全長は80．82メートル、型幅は91メートル、型深さは37メートル、設