数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！普通に取り組むと一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で解けるか挑戦してみましょう。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。640 ÷ 5 = □ ヒント：「5で割る」という計算は、「2を掛けてから10で割る」のと全く同じ結果になりますよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：128正解は「128」でし