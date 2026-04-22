● ダイヤモンドバックス 5 − 11 ホワイトソックス ○＜現地時間4月21日チェイス・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でフル出場。リーグ2位タイの9号ソロを含む3安打1打点の大活躍でチームを連勝に導いた。無死一塁だった初回の第1打席はラッキーな内野安打で4試合連続安打をマーク。相手の先発右腕・ケリーのチェンジアップを弾