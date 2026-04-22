「カラオケまねきねこ」は、ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」とのコラボレーション『まねきドポテト』を24日よりカラオケまねきねこ全店で期間限定販売する。【写真】ドン・キホーテで人気の『しいたけスナック』同商品は、ドン・キホーテで年間販売数700万個を売り上げた人気商品の味わいをシーズニングとして再現。専用紙袋にポテトとシーズニングを入れて”振る”というアクションを加えることで、味覚だけ