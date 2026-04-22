■MLBジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日、オラクル・パーク）ドジャースの山本由伸（27）が敵地でのジャイアンツ戦に今季5度目の先発登板し、7回101球を投げて、被安打6、奪三振7、四球2、失点3（自責3）。打線の援護虚しく今季2度目の黒星を喫した。試合は1回に4安打を浴び3失点と苦しい立ち上がりとなった。しかしその後は5回までを無安打投球で立て直すなど、開幕から5戦連続クオリティスタート（QS）達成。2回以降