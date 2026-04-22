AAA宇野実彩子（39）と與真司郎（37）が22日、都内でサロン専売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に出席した。AAAデビュー20周年を迎え、各地でファンミーティングを実施。宇野は「ファンの皆さんと会えなかった期間が長かったので、緊張して不安もあったけど、皆さん本当に待っていてくれて、温かい世界に包んでいただきました」と感謝。「AAAの存在を守り続けたいし、ファンの皆さんとの関係も強いものにし続けていきた