で20日に開催されたイスラエルとパレスチナの合同追悼式典。今年で21回目を迎え、終結の兆しが見えない紛争で犠牲者を出した双方の遺族を結びつけている＝イスラエル・テルアビブ/Tal Shalev/CNNイスラエル・テルアビブ（CNN）式典の開催場所は直前まで秘密だった。暴力や嫌がらせを恐れ、上映会の会場は事前に登録を済ませた参加者のみに知らされた。それしか開催する方法がなかったと主催者は打ち明ける。数十年におよぶ衝突と、