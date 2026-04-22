元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日までにブログを更新。引退を控える、長男健之介さんの妻でプロレスラーの凛（33）へエールを送った。北斗は「MXテレビまで、猛ダッシュ生放送前の打ち合わせにギリギリ間に合って無事に生放送開始」とTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜午後5時）に生出演したことを報告し「今日は…私の後輩にあたる女子プロレスの選手3人が5月5日（火）横浜BUNTAI大会の告知に来てくれまし