日本アカデミー賞協会は22日、第50回日本アカデミー賞授賞式を、27年3月12日に東京国際フォーラムホールAで開催することが決定したと発表した。また、映画製作・興行形態の変化を受け、部門構成と選考基準を刷新することも、あわせて発表。新たに「VFX賞」を設け、美術賞は選考対象を装飾スタッフまで拡大。これにより正賞は全16部門となる。加えて、より多くの作品から選考することを目的とし、選考対象作品の上映回数規定を見直