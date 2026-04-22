ドジャースの山本由伸投手（２７）は２１日（日本時間２２日）に敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に先発し、２敗目（２勝）を喫した。打者２８人に１０１球、最速９６・６マイルをマーク。防御率２・４８。チームは１―３で敗れ、通算成績はジャイアンツの１２８９勝、ドジャースの１２８８勝となった。初回、立ち上がりを突かれた。先頭アダメスにカウント３―１から真ん中低めのシンカーを三遊間に運ばれた。遊撃手キ