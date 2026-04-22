女子ゴルフの海外メジャー今季初戦、シェブロン選手権は２３日から４日間、テキサス州メモリアルパーク・コースで行われる。予選ラウンド組み合わせが２１日に発表され、大会連覇が懸かる西郷真央（島津製作所）はネリー・コルダ、リリア・ブ（ともに米国）との歴代優勝者でのペアリングとなった。第１日は午後１時３９分（日本時間２４日午前３時３９分）に１０番からスタートする。日本勢は１５人が出場し、昨年の全英女子オ