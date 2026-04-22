◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人の萩尾匡也外野手（２５）が１軍に合流した。１軍戦が行われる上毛新聞敷島球場に姿を現した。萩尾は今季、２軍で開幕から好調をキープ。２２試合に出場し打率３割３分３厘の成績を残していた。現在１軍登録されている外野手は松本、キャベッジ、皆川、佐々木の４人。右の長打を打てる外野手として期待がかかる。