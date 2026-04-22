◆米大リーグロッキーズ０―１パドレス（２１日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）パドレスが２１日（日本時間２２日）、敵地でロッキーズに完封勝ちし、ナ・リーグ西地区でこの日敗れたドジャースに並んで首位タイに浮上した。この日は先発バスケスが７回３安打無失点の好投で２勝目。打線は６回に主砲マチャドが２死満塁で押し出し四球を選び、接戦をものにした。パドレスは９日（同１０日）から８連勝した後