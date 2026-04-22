【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いタレントの平野ノラが4月21日、自身のInstagramを更新。平成ギャル風の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】47歳女性芸人「あの時代の再現度がすごい」ミニスカ制服姿◆平野ノラ、ミニスカ制服姿披露平野は「六本木ミュージアムで開催中の『平成恋愛展』へ」とつづり、写真を複数枚投稿。カーディガンにミニスカート、ルーズソックスを合わせ、ストレートのセミロングヘアにはピンクとブルー