【モデルプレス＝2026/04/22】タレント・モデルの本田紗来が4月21日、自身のInstagramを更新。大学での服装を披露し、話題となっている。【写真】芸能三姉妹の19歳末っ子「レベチスタイル」美脚際立つ大学コーデ◆本田紗来、ショーパン＆ブーツで美脚公開本田は「大学コーデ」とつづり、写真を投稿。キラキラとしたツイード生地の前ジップのパーカーとショートパンツのセットアップに、黒いショートブーツを合わせ、スラリとした脚