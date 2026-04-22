【モデルプレス＝2026/04/22】乃木坂46の小川彩と菅原咲月が4月22日、映画「時をかける少女 4Kデジタル修復版」の先行上映会＆スペシャルイベントに出席。小川が「時をかける少女」で舞台単独初主演を務める思いや意気込みを語った。【写真】乃木坂メンバー、重大発表の瞬間◆小川彩、タイムリープでやってみたいこと小川は舞台単独初主演が決まったことについて「夢なんじゃないかと思うくらい嬉しくて、不安な気持ちももちろんあ