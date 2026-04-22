俳優・三田村邦彦さんが2026年4月21日にXを更新し、京都男児遺棄事件に関する報道に対し、「ストーリーを作るのをやめませんか？」などと主張した。「警察の正式発表と、これからの裁判にまかせましょうよ」事件は、南丹市で行方不明になった小学生の安達結希さん（11）が遺体で発見され、父親の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕。市内の公衆トイレ周辺で一時遺棄された可能性があるなどと、複数メディアで報じられている