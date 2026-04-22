160.67エンベロープ1%上限（10日間） 160.18ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.38現値 159.2821日移動平均 159.0810日移動平均 158.99一目均衡表・基準線 158.38ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.49エンベロープ1%下限（10日間） 157.34一目均衡表・雲（上限） 157.08100日移動平均 156.00一目均衡表・雲（下限） 153.71200日移動平均 159.28円