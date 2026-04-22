しまむらは25日より、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「青春祭 2026 by 今日、好きになりました。」参加メンバーの着用アイテムを販売する。【全身ショット】リンク感のあるスタイリングで登場したきんりのカップル『今日、好きになりました。』シリーズは、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショー。数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大