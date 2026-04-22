ナショナルズ傘下3Aロチェスターの小笠原慎之介投手（28）が21日（日本時間22日）、敵地でのヤンキース傘下3Aスクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダース戦に先発。4回2/3を8安打5失点で黒星を喫した。初回は2死一、二塁のピンチをしのぎ無失点で立ち上がったものの2回、先頭打者にスライダーを捉えられソロを被弾。3回も4安打を集められ3失点した。4回は3者連続三振と圧巻投球を見せたが、5回2死三塁から適時打を浴び