「ジャイアンツ３−１ドジャース」（２１日、サンフランシスコ）ドジャースは初回の３失点が響き、３連戦の初戦を落とした。パドレスが勝利したため、首位に並ばれた。山本由伸投手は７回１０１球６安打３失点７奪三振で２敗目を喫した。「１番・指名打者」で出場した大谷翔平選手は４打数１安打。七回の第４打席で内野安打を放ち、昨季から続く連続出塁記録を５３とし、韓国出身の秋信守の持つ５２を更新し、アジア選手最長記