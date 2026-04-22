AAA宇野実彩子（39）と與真司郎（37）が22日、都内でサロン専売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に出席した。蜂蜜の美容成分を利用したヘアケアブランドの新商品。與はこの日、金髪姿で登場。「久しぶりのブロンドで、6、7年ぶりにブリーチした。ファンの方もこれで知ります」とにっこり。近況を問われると「LAに10年ぐらい住んでいたけど、アメリカを脱出して“ノマド”（定住せずに働く人）生活をしています」と明かし