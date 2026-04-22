元ＳＫＥ４８で俳優の古畑奈和（２９）が、「ＳｔｅｌｌａＪｅａｎ（ステラジーン）」オリジナルショートドラマ「母の愛人の妻に堕ちました」（２２日配信開始）にヒロインとして出演することが２２日、発表された。古畑は「私自身、初めてのショートドラマ撮影でした。そして『ＳｔｅｌｌａＪｅａｎ』初のオリジナルショートドラマということで、こうして一緒に挑戦し、作品を届けられることをありがたく思っています」とコメ