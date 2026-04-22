イラン情勢をめぐり、佐藤官房副長官は22日の会見で、アメリカのトランプ大統領が停戦延長を表明したことについて、「重大な関心を持って注視している」と述べた。トランプ大統領は、自身のSNSで「パキスタンからの要請を受け、イランとの停戦期間を延長する」と表明し、延長の期間については「イラン側から提案が提出され、協議が何らかの形で決着するまでの間」としている。佐藤副長官は、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含めた