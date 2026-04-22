お笑いタレント、あべこうじ（51）と元モーニング娘。高橋愛（39）夫妻が22日、都内で、横浜の魅力を伝える祭典「ハマフェスY167」（5月30、31日開催）のPRイベントを行った。2人は14年2月14日に横浜市中区に婚姻届を提出。同日に行った結婚会見で、高橋が「屁（へ）をこくところだけはイヤ」と突っ込みを入れた爆笑会見から12年がたった。あべは夫婦円満のこつについて「横浜の中華街にはおいしいあんまんがある。それを2人で分け