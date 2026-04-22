元テレビ朝日社員の玉川徹氏（63）が22日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。今後、巨大地震の可能性に向けた私案を示した。番組では、20日に青森県で震度5強を観測し、一部で津波警報が発令された地震について報道。今後も大きな地震が起きる可能性が指摘されていることも伝えた。また、北海道東部、根室沖の千島海溝では、M7.8〜8.5程度の地震の発生確率が「30年以内に90％」と試算され