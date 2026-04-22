4月22日（現地時間21日）、NBAチャンピオンを決める「NBAプレーオフ2026」にて、ボストン・セルティックスとフィラデルフィア・セブンティシクサーズのGAME2が開催。この試合でジェイソン・テイタムとジェイレン・ブラウンが3ポイント成功数のNBAプレーオフ個人通算記録でランキングを上げた。 先発出場したテイタムは2本の3ポイントを決め、プレーオフ個人通算295本となりJ.Rスミス（元クリ}