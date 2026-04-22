サイボウズが３日ぶりに反発している。この日、「ｋｉｎｔｏｎｅ（キントーン）」のＡＩ機能「ｋｉｎｔｏｎｅＡＩ」を正式版として６月から提供すると発表しており、好材料視されている。 ２５年４月から「ｋｉｎｔｏｎｅＡＩラボ」でβ版として提供していた「検索ＡＩ」「アプリ作成ＡＩ」など全てのＡＩ機能を、正式な機能として利用できるようになる。ｋｉｎｔｏｎｅに蓄積された社内制度やマニュアル、過去の