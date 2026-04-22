石原産業は切り返し急、東海東京インテリジェンス・ラボが２１日付で石原産の目標株価を２２８０円から４２３０円に増額修正した。レーティングは「アウトパフォーム」を継続する。酸化チタンの構造改革が進展し、２６年３月期以降は利益成長局面となると想定。無機化学事業でＭＬＣＣ（積層セラミックコンデンサー）向けチタン酸バリウムが主力の電子部品材料が本格的な数量回復となると見込むほか、ヘルスケ