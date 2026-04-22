アサヒグループホールディングスは４日続落。ＳＭＢＣ日興証券は２１日、同社株の目標株価を２４００円から２０００円に引き下げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。「サイバー攻撃後の国内事業改善への不透明感」や「アフリカ事業買収による経営の方向転換によるＲＯＥ目標１１％達成が遠のいたこと」を指摘。ただ、足もとの株価は連結ＰＢＲで０．８倍台とヒストリカルボトムの水準にあり、過