「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在でエブレンが「売り予想数上昇」５位となっている。 エブレンは、産業用コンピューターの基幹デバイスでモジュール間の通信と電力供給を行う基板であるバックプレーンの受託生産を行っている。需要先として半導体製造装置業界向けが主力だが、通信やレーダーなど防衛関連案件の実績も重ねており、これを