名古屋グランパスは22日、4月8日にMF稲垣祥に第二子が誕生したことを発表した。稲垣はクラブを通じ、「第二子となる女の子が誕生しました!今度は2人の娘とともに入場出来るよう、パパもまだまだ頑張ります。」とコメントしている。