【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が5月20日に発売する17thシングル「Kind of love」のCD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像の全貌が明らかになり、併せてバックカバーも解禁となった。 ■各タイプ収録内容決定！TYPE-Dは三期生楽曲「サラバ サラバ」収録 今作の表題曲「Kind of love」は、四期生の藤嶌果歩が初単独センターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスター