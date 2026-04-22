ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地で行われているダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場。2回表の第2打席に4試合連続となる9号ソロを放つなど、4打数3安打1四球1打点の活躍を見せている。 ■4試合連続弾に足でも奮闘 前カードのアスレチックス戦で今季2度目の3試合連続本塁打を放っていた村上。この日もダイヤモンドバックスとの初戦で打棒が爆発した。2死走者なしで迎えた2回表の