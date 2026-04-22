◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー1中日（4月21日、長野）山瀬慎之助選手の代わりに1軍に合流することになった巨人の小林誠司選手。阿部慎之助監督は昇格の意図について、「抑え捕手」という役割を担って欲しいと語っていました。「終盤に捕手に代走を出せる。（甲斐）拓也とかは（試合の）頭から使いたいから、後から行けるっていうと誠司の方が。一番そういう能力が高いから」その言葉通り、7回に大城卓三選手がエラーで出塁すると