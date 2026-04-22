サウナ施設の2割以上が非常用ボタンを設置していないことが、厚生労働省の調査で明らかになりました。サウナの安全管理をめぐっては、去年12月、東京・赤坂の会員制サウナで室内に閉じ込められたとみられる夫婦が死亡した火事の際、夫婦は非常用ボタンを押したとみられるものの、事務室へ異常を知らせる装置の電源が入っていなかったことがわかっています。この火事を受けて、厚労省が全国のおよそ1万3000のサウナ施設を調査した結