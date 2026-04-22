俳優・歌手の水谷八重子さん（87）について、出演予定だった新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演『明日の幸福』を体調不良のため休演することが22日、松竹の公式サイトで発表されました。5月9日からスタート予定のこちらの公演。公式サイトでは、「新橋演舞場“新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演”『明日の幸福』に出演を予定しておりました水谷八重子は体調不良のため休演いたします」と報告されました。また、配役変更についても発表。『