ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第7話が16日に配信された。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○結婚後の「働き方」と「お金」をめぐる価値観のすれ違い第7話では、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノの間に、結婚後の「働き方」と「お金」をめぐる決定的な価値