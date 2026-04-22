●『エンタの神様』でのブレイク直前に迎えていた危機 「もう吉本をやめようと思った」――。限界寸前だったまちゃまちゃを踏みとどまらせたのは、ペナルティの愛と『エンタの神様』だった。芸歴30年の節目に振り返る転機の瞬間とは。(前後編インタビューの後編)まちゃまちゃ○『エンタの神様』出演までに立ちはだかった壁無事にゴングショー形式のオーディションバトルを勝ち抜き、ルミネtheよしもとの舞台に立てるようになったま