男女４人組グループ「ＡＡＡ」の宇野実彩子（３９）と與真司郎（３７）が２２日、都内で行われたヘアケアブランド「＆ｈｏｎｅｙ」のサロン専売品「＆ｈｏｎｅｙＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ」誕生記念発表会に登場した。與はブロンドヘアを、宇野はダークトーンカラーを披露。宇野は「髪のダメージやバサつき、それを全部包んでくれるような心強いアイテムと出会えた。髪の広がりもなくなるから、朝起きた時もいつもよりかわい