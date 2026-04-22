●芸歴30周年を迎えた感想は「耐えたーっ!」 「なんでお前がゴングショー出ないといけないんだよ!」――。そう声を荒らげた先輩の一言に、まちゃまちゃは救われた。芸歴30年。女性芸人がほとんどいなかった時代に、相方も同期もいない環境で芸人を続けてきた彼女が語る、あの頃の葛藤と、今も忘れられない支えとなった出来事とは。(前後編インタビューの前編)まちゃまちゃ○取材開始14秒で毒舌「この撮影の時もいろいろあったんで