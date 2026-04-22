昨年１０月５日の落馬事故で戦列を離れていた川須栄彦騎手＝栗東・フリー＝が今週末にも復帰する可能性があることが４月２２日、分かった。同騎手は今月１１日から栗東での調教騎乗を再開しており、「依頼があれば、今週からでも乗りたいと思っています」と説明した。昨年の落馬事故では左鎖骨の開放骨折とろっ骨骨折に加え、その後は感染症などもあり、長くリハビリ生活を送っていた。かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競