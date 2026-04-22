天皇賞・春に登録しているプレシャスデイ（牡４歳、美浦・伊坂重信厩舎、父ニューイヤーズデイ）が、吉村誠之助騎手との初コンビでＧ１初挑戦することが決まった。同馬を管理する伊坂調教師が４月２２日、明かした。この日に行った美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、単走で７ハロン９９秒２―１１秒３をマークした。伊坂師は「速すぎず遅すぎず、軽やかにリズム良く、いい動きでした。順調ですね。スタミナがすごくある馬な