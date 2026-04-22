ロックバンド「クレイジーケンバンド」のボーカル・横山剣が２２日、都内で行われた横浜開港記念イベント「ハマフェスＹ１６７」（５月３０、３１日、神奈川・馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手エリア）の開催記念発表会に出席した。横浜開港を祝う年に一度のイベントで、今年のテーマは「笑顔花咲く横浜感謝祭」。横浜出身の横山は、地元のプロ野球・ＤｅＮＡが開幕ダッシュに失敗して苦戦中であることを聞